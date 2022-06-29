Кривбасс подписал контракты сразу с тремя игроками, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20

Новобранцами команды стали полузащитники Андрей Понедельник и Тимур Кораблин, а также защитник Тимур Стецьков.

25-летний Понедельник подписал контракт сроком на 2 года и выбрал себе футболку с номером 7. Его последним клубом был перволиговый Горняк-Спорт. За его плечами также опыт выступлений за Ниву, Буковину и Калуш.

24-летний Стецьков – воспитанник Днепра. С 2016 года выступал за Александрию. С Кривбассом заключил соглашение на 1 год. Будет играть под номером 5.

20-летний Кораблин в прошлом сезоне выступал за молодежную команду запорожского Металлурга. С "красно-белыми" оформил сотрудничество на 3 года. Выбрал номер 97.

К слову, ранее Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20 Дениса Устименко.

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