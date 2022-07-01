Юрий Вернидуб получил 5-го и 6-го новичков в текущее межсезонье. Состав Кривбасса пополнили опытные защитник Виталий Вернидуб (сын главного тренера) и хавбек Дмитрий Хомченовский, которые перешли из Зари. О подписании контрактов сообщил официальный сайт криворожцев.

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Детали сделок не разглашаются. Известно, что игроки перешли на права свободных агентов, ведь 30 июня Заря объявила об их уходе.

И 34-летний Вернидуб, и 32-летний Хомченовский ранее выступали под руководством Юрия Вернидуба в Заре. В свое время оба защищали и цвета криворожского клуба, а также поиграли за границей (Вернидуб – в Габале, Хомченовский – в Ягеллонии и Понферрадине). Имеют опыт выступлений и за национальную сборную Украины.

Напомним, по итогам сезона 2021/22, который был завершен досрочно, Кривбасс получил путевку в УПЛ. За последние несколько дней клуб уже подписал 4-х новичков – Тимура Стецькова, Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дениса Устименко.

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