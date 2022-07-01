Полузащитник Таллес Бренер вернулся в Рух после аренды в финском КуПСе, сообщает пресс-служба "желто-черных".

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Бразилец уже провел первую тренировку и готовится с командой к новому сезону.

Напомним, Бренер перешел в Рух летом 2021 года из донецкого Олимпика. После начала полномасштабной войны Таллес в апреле отправился в КуПС, за который в 10 матчах забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с львовянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Напомним, сезон 2021/22 завершился досрочно – по его итогам Рух занял в турнирной таблице УПЛ 11-ю строчку. Старт нового чемпионата назначен на 20 августа.

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