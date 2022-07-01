Верес подготовил сразу три комплекта: домашний (красный цвет), гостевой (черный) и резервный (белый), сообщает официальная Facebook-страница.

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Первые два комплекта формы будут выполнены с использованием в дизайне элементов в стиле "милитари" – в благодарность воинам Вооруженных сил Украины. Резервный комплект формы будет содержать имена всех акционеров и изображения волка как символа народного клуба.

"Главная задача, которую мы пытались реализовать – чтобы форма четко ассоциировалась с Вересом. Спасибо дирекции нашего технического партнера Kelme, которые пообещали изготовить такие комплекты формы к началу нового сезона. Вторая – мы пытались выразить в этой форме наше отношение к войне. И выразить благодарность таким образом всем нашим защитникам. И третье – эта форма должна помочь нам перейти от расходной к доходной части. А именно – реализации футболок среди болельщиков", – отметил вице-президент клуба Михаил Волынец.

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