Наша футбольная инфраструктура продолжает страдать от нашествия россиян и их ракет.

Центральный стадион в мирное время / Фото из открытых источников

Сегодня утром произошел массированный обстрел Николаева, и одна из ракет прилетела на местный Центральный стадион.

Стадион и инфраструктура Кременя получили повреждения в результате бомбардировки Кременчуга

К счастью, в это время на арене никого не было, поэтому обошлось без жертв. Газону повезло гораздо меньше. Рядом с полем образовалась воронка шириной 15 метров и глубиной 5 метров, а меньшие обломки снаряда разлетелись вокруг.

Только в прошлом году здесь завершили реконструкцию административно-бытового корпуса и постелили новое поле с обогревом. Мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии УП выразил надежду, что Центральный стадион удастся отстроить. На этой арене выступал второлиговый Николаев.

Россия напала на Украину: реакция футболистов на ужас в Кременчуге, Йовичевич приблизился к Шахтеру (LIVE)