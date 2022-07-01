Недавно Рома отказалась от поединка против Барселоны, который должен был состояться 6 августа в Испании. Вместо этого итальянский клуб планирует сыграть благотворительный поединок с Шахтером.

Шахтер может заменить униженную Барселону, сыграв благотворительный матч с Ромой

Дело в том, что Рома пообещала сыграть спарринг с "горняками" еще в 2019 году, когда Паулу Фонсека возглавил "джалоросси". Тогда римляне заплатили украинцам компенсацию за тренера, но товарищеский матч так и не состоялся.

Неоднократные попытки Шахтера добиться проведения игры не дали успеха. Поэтому руководство "горняков" поставило ультиматум – либо матч состоится этим летом, либо Рома платит 300 тысяч евро компенсации. Итальянцы решили согласиться на проведение игры в Италии, сообщает Sport.ua.

В этом есть сразу несколько плюсов для команды Жозе Моуринью. Рома сыграет в родных стенах, что является важным фактором в условиях большого количества выездных матчей в начале сезона 2022/23. Также клуб сэкономит 300 тысяч евро и повысит свой имидж, сыграв с украинской командой во время войны.

Напомним, Рома выиграла Лигу конференций 2021/22 и сыграет в Лиге Европы, а Шахтер получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ.

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