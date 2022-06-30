"В ближайшее время к команде присоединятся Шахаб, Денис Янаков, Арсений Батагов и Дмитрий Мишнёв. На просмотре находится игрок из Бразилии Матеус. Еще будут футболисты, которые будут приезжать на просмотр. Есть вопросы по Жунинью, Гильерме и Овусу. Судьбу этих игроков мы сообщим дополнительно.

Заря объявила список игроков, которые отправятся на первые сборы под руководством нового тренера

Тренерский штаб определится с основной обоймой в течение недели. 30 июня у нас выходной, а с 1 июля начнем тренировочный процесс. Именно 30-го к вечеру прибудет новый главный тренер Патрик ван Леувен. Мы представим его и тренерский штаб. Надеемся, что мы будем хорошо готовы к официальным матчам", – поделился Оганов в комментарии официальному сайту Зари.

Отметим, что луганчане предварительно указали, что на просмотре у них находится бразилец Марлос, однако потом исправились.

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