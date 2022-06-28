Ларссон-младший прекратил сотрудничество с оккупантским Спартаком
Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон принял правильное решение покинуть Россию и ее "чемпионат водокачки".
Спартак и 25-летний сын культового нападающего Селтика Хенрика Ларссона расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
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После начала полномасштабной войны России против Украины Джордан покинул страну и провел остаток сезона на родине в АИКе. Когда аренда завершилась, он не захотел возвращаться и стал свободным агентом.
Отметим, что Ларссон-младший одевал футболку Спартака с 2019 года. За столичный оккупантский клуб он наиграл 83 поединка, забил 27 мячей и выиграл Кубок России, который теперь ничего не стоит.
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