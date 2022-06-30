Эстонский защитник Йоонас Тамм объявил о своем уходе из полтавской Ворсклы.

Тамм проводил вторую часть сезона 2021/22 в составе эстонской Флоры, перебравшись из Ворсклы из-за начала войны. 1 июля его соглашение с полтавчанами подходит к концу, а Йоонас получит статус свободного агента.

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"Спасибо за памятные времена. Желаю Ворскле и фанатам удачи во всем", – написал Тамм в своем Instagram.

К слову, Йоонас играл за Ворсклу с лета 2021, уже успел провести в зеленой футболке 17 матчей и отличиться голом.

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