В пятницу 31-й тур Бундеслиги открывало противостояние между Бохумом и Хоффенхаймом. Каждая из команд имела свои задачи: если рурцы продолжают бороться за сохранение прописки, то "сине-белые" сохраняли неплохие шансы на еврокубки. Обоим коллективам нужна была только победа.

Бомба времен Второй мировой войны изменила планы клуба Бундеслиги

Хозяева с первых минут заявили о желании добыть столь необходимые три очка и оставить соперника с ничем. Хофманн уже на первых минутах опасно целил в угол, но открыть счет помешал голкипер. А через мгновение он же замкнул навес прямо в стойку. В середине тайма 31-летнего форварда завалили в штрафной Хоффе и арбитр указал на отметку. Однако после просмотра VAR решение пришлось отменять.

Бохум продолжил давить и бить при малейшей возможности – Бауманн снова спас гостей после удара Брошински. Но в следующей атаке хозяева повели – Штогер со штрафного мастерски закрутил под левую стойку. Хоффенхайм почти сразу мог отыграться – Дрекслер замкнул навес в перекладину. На перерыв Бохум ушел с преимуществом в два мяча – Пасслак в добавленное время сумел забить гол "в раздевалку".

После отдыха Штогер оформил дубль и вопрос о победителе, казалось, был решен. Однако другого мнения был соперник. Крамарич в течение 10 минут оформил дубль и зажег невероятную интригу. Забить еще один гол Хоффе, к сожалению, так и не смог.

Бохум выстоял и набрав 30 очков поднялся на четырнадцатую строчку. Хоффенхайм с 39-ю пунктами девятый.

Племянник Хёнесса создал свою Баварию с супербомбардиром и стеночками а-ля Гвардиола – есть новый пример для Мудрика