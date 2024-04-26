Мерсисайдцы в поисках нового тренера обратили свое внимание на Арне Слота, который руководит Фейеноордом. Ливерпуль получил согласие от специалиста на то, чтобы заменить Юргена Клоппа, и вел переговоры с нидерландским клубом об уходе наставника.

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Как сообщает Фабрицио Романо, руководству "красных" удалось достичь договоренности с Фейеноордом относительно компенсации за уход Арне Слота. Также Ливерпуль согласовал детали личного контракта с 45-летним тренером.

Напомним, под руководством Слота Фейеноорд добыл титул чемпиона Нидерландов в сезоне 2022/23, Кубок Нидерландов 2023/24, а также дошел до финала Лиги конференций в 2022 году.

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