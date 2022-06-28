Цитаишвили близок к переходу в познанский Лех, сообщает издание Meczyki. Грузинский вингер Динамо может стать третьим трансфером Леха, который попытается пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию.

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Клуб уже приобрел экс-динамовца Артура Рудька и завершает трансфер Афонсу Соузы. Гио должно стать третьим усилением команды, которая уже 12 июля начнет свой лигочемпионовский путь поединком с Карабахом в рамках первого квалификационного раунда. Известно, что Цитаишвили перейдет на правах аренды, а его зарплата может составить 350 тысяч евро в сезон.

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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