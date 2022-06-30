Новым главным тренером СК Днепр-1 может стать Руслан Ротань, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

СК Днепр-1 стремится заменить Йовичевича иностранцем, – СМИ

Руководство клуба готово предложить место наставника 40-летнему специалисту. Днепряне даже не прочь, если Ротань будет совмещать свои обязанности с работой в молодежной сборной Украины. К слову, СМИ ранее также сватали в СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко, Юрия Максимова и иностранных специалистов.

Напомним, Ротань – воспитанник Днепра, где в 1998 году и начал профессиональную карьеру. В 2005-м перешел в Динамо, но уже через три сезона снова вернулся в родной клуб, где выступал до 2017 года.

С молодежной сборной Украины Руслан Петрович работает с 2018 г. С ней оказался в шаге от Евро-2023 – чтобы попасть на континентальное первенство его подопечным в плей-офф нужно одолеть Словакию (19 и 27 сентября соответственно).

Бывший наставник СК Днепр-1 Игорь Йовичевич, вероятнее всего, возглавит Шахтер.

Вперше за 12 років: Україна рветься на Євро U-21, а Ротань – головний кандидат, щоб замінити Петракова