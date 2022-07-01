Футзал, Евро-2022. 1/2 финала

Украина – Испания – 0:9

Голы: Майте, 1, Лучи, 8, 28, Кордоба, 17, Гонсалес, 19, Де Пас, 28, Санс, 32, Амелия, 33, Сампер, 37

Наши футзалистки не смогли сотворить чудо. Испания – действующий чемпион континента – была безапелляционным фаворитом встречи и с легкостью подтвердила свой статус. Слабее команду Олега Шайтанова сделали кадровые потери. Анна Сидеронко больше не будет выступать за "сине-желтых, поскольку решила остаться в России. Из-за травмы не поехала на турнир Анна Шульга – лучшая бомбардирка команды в отборе на Евро-2020.

Большинство наших футзалисток долгое время находились без игровой практики по очевидным причинам. Набирали форму через спарринги и тренировочные сборы. Возможно, именно соревновательного тонуса и не хватило, ведь первый мяч пропустили уже на 25-й секунде. Провалом в обороне воспользовалась Майте. Как только показалось, что наши девушки справились со стартовым давлением, Виктории Кисловой снова пришлось доставать мяч из ворот. И на этот раз ко взятию ворот привела обрезка и выход испанок 3-в-2.

Сборная Украины не выглядела обреченной. Какое-то время именно она атаковала острее. Не хватало только последнего удара. Концовка первого тайма фактически уничтожила надежды сборной Украины. За несколько минут пропустили еще дважды. Кордоба искусно протиснула Форсюк и элегантно перекинула мяч над голкиперкой. Чуть позже испанки разыграли штрафной – как по нотам. После этого второй тайм превратился в формальность. Почти всю его половину команды где-то так и играли. А потом Испания забила еще дважды в минуту. Разрезали защиту в четыре передачи, а затем забили после углового.

Очевидно, что украинки пытались забить хотя бы гол престижа. К сожалению, получалось только пропускать. На 33-й минуте счет стал уже 0:8, а незадолго до финальной сирены соперницы устроили еще один мастер-класс по розыгрышу угловых. Это даже хуже, чем было в январском матче этих команд, состоявшемся в Буче. Тогда Испания победила со счетом 7:0, сейчас пропустили на два больше. Следовательно, пиренейцы сделали убедительный шаг, чтобы защитить титул чемпионок Европы. Украина снова, как и три года назад, сыграет в матче за третье место. Соперник подопечных Олега Шайтанова определится сегодня – Португалия сыграет против Венгрии.