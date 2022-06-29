Грузин стремится перебраться в клуб из Познани и хочет воспользоваться правилом ФИФА, чтобы заморозить свое соглашение с Динамо на сезон.

Вингер Динамо близок к трансферу – шансы на игру в Лиге чемпионов и впечатляющая зарплата

Как сообщает Weszlo, Цитаишвили уже покинул расположение "бело-синих" на сборах, чтобы оказаться в Лехе. Одним из аргументов стала высокая зарплата – около 25 тысяч евро в месяц (в Динамо он получал меньше). Переход состоится на правах годовой аренды, а вот о полноценном трансфере нужно будет договариваться.

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

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