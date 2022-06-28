Крик отчаяния Сирота опубликовал в соцсетях после обстрела Кременчуга, в результате которого погибли более 10 человек и полностью сгорел торговый центр, в который попала ракета.

"Очередное зверство человекоподобных тварей. Им не может быть пощады.

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11 сентября 2001 года после совершения террористической атаки на США Усама Бен Ладен назвал причиной теракта поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака. Он утверждал, что теракт в США был борьбой за свободу. В итоге он был найден в Пакистане и казнен.

Сейчас главный террорист планеты – животное по кличке путин, каждый раз меняющий причины нападения на Украину. Сейчас он утверждает, что возвращает свое. При этом просто разрушает все, что есть в Украине, и убивает людей. Причем, для него нет разницы – военные или гражданские.

Он и все, кто вместе с ним, должны быть казнены. Причем самым строгим образом – никакого пожизненного заключения! Только смертная казнь! Никакой пощады!" – написал Сирота в Instagram.

Напомним, 51-летний экс-вратарь после начала полномасштабной войны отправился на фронт, где получил ранение и пережил адские будни.

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