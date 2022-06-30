Ребров может подписать в Аль-Айн экс-голкипера Динамо и сборной Украины
Сергей Ребров не оставляет надежд усилить свою команду соотечественниками.
Украинский голкипер Максим Коваль может стать игроком Аль-Айна, сообщает SportArena.
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29-летний вратарь накануне попрощался с саудовским Аль-Фатехом, за который выступал последние 4 сезона. О возможности трансфера свидетельствуют несколько фактов:
– Ребров ранее заявлял, что вратарская позиция нуждается в усилении (СМИ писали о возможном переходе кипера Шахтера Андрея Пятова);
– Ковалю хорошо известны требования наставника – раньше они вместе работали в Динамо;
– украинцу не нужна дополнительная адаптация благодаря опыту выступлений на Ближнем Востоке;
– Максим ныне свободный агент, так что достанется Аль-Айну бесплатно.
Напомним, в прошлом сезоне Коваль провел за Аль-Фатех 28 матчей, в которых пропустил 36 голов (еще в 10 матчах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
К слову, Ребров недавно продлил контракт с Аль-Айном еще на год – арабский клуб активировал пункт пролонгации сотрудничества.
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