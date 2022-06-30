Сергей Ребров не оставляет надежд усилить свою команду соотечественниками.

Украинский голкипер Максим Коваль может стать игроком Аль-Айна, сообщает SportArena.

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29-летний вратарь накануне попрощался с саудовским Аль-Фатехом, за который выступал последние 4 сезона. О возможности трансфера свидетельствуют несколько фактов:

– Ребров ранее заявлял, что вратарская позиция нуждается в усилении (СМИ писали о возможном переходе кипера Шахтера Андрея Пятова);

– Ковалю хорошо известны требования наставника – раньше они вместе работали в Динамо;

– украинцу не нужна дополнительная адаптация благодаря опыту выступлений на Ближнем Востоке;

– Максим ныне свободный агент, так что достанется Аль-Айну бесплатно.

Напомним, в прошлом сезоне Коваль провел за Аль-Фатех 28 матчей, в которых пропустил 36 голов (еще в 10 матчах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, Ребров недавно продлил контракт с Аль-Айном еще на год – арабский клуб активировал пункт пролонгации сотрудничества.

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