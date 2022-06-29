"Марлос получил травму, и его намерение, когда он к нам пришел, заключалось в идее закончить играть. Марлос переживает, что травмы начнут беспокоить его чаще, в результате чего он может быть уже не столь полезным. Мы не принимаем эти утверждения.

Марлос может покинуть клуб своей мечты и перебраться к Реброву

Марлос – футболист Атлетико Паранаэнсе, он хотел выступать за нас, поэтому будет продолжать делать это дальше. Есть риск, что он объявит об окончании карьеры по личным причинам. Однако слухи о его уходе из клуба бессмысленны", – поделился Петралья в комментарии Globo.

Добавим, что в услугах Марлоса заинтересованы Аль-Наср и Хор Факкан из ОАЭ, где он тренирует Сергей Ребров. Экс-игрок сборной Украины провел за "красно-белых" всего 12 неполных матчей, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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