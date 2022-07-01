По информации Игоря Цыганыка, основная дата начала сезона УПЛ – 23 августа. Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий сообщал, что чемпионат планируется начать 20 августа.

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Также он дополнил инсайд Игоря Бурбаса о проведении некоторых матчей за границей. "Все матчи осенней части должны состояться в Украине. Есть исключения для команд, которые играют в еврокубках.

Если две команды играют в еврокубках и вместе находятся за границей, то в случае, если клубы договорились, они могут провести матч за пределами Украины. Все остальные матчи должны пройти в Украине. Разрешение на выезд не будет никому предоставляться, кроме команд, которые играют в еврокубках", – рассказал Цыганык на Цыганык Live.

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