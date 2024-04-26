Такой важный матч Салернитана и не могла начать иначе. Уже на 10-й минуте гости привезли пенальти, позволив Суле открыть счет. На 25-й минуте счет уже был 2:0. В обоих эпизодах нужно хвалить Эмануэле Валери, который заработал 11-метровый и ассистировал Брешианини.

Удинезе и Рома доиграли многострадальный матч – римляне вырвали победу с заявкой на Лигу чемпионов

Не подумайте, Фрозиноне не был безгрешным. Салернитана даже смогла дважды отправить мяч в сетку ворот хозяев, но что Виньято, что Иквуэмези находились в офсайде. В конце концов, "канарейки" даже довели дело до разгрома. У Дзортеа удался классный удар из-за пределов штрафной площади.

Поражение в этом матче означает, что Салернитана вылетела из Серии А за четыре тура до завершения чемпионата. Более того, шансов покинуть последнее место почти нет. В нынешнем сезоне у "гранатовых" было аж четыре тренера, но лишь один из них выигрывал матчи в Серии А – под руководством Пиппо Индзаги было две победы.

Фрозиноне прервал 12-матчевую безвыигрышную серию и хотя бы временно покинул зону вылета.