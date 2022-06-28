Нападающий Адеринсола Эсеола также отреагировал на обстрел россиянами торгового центра, где находились около 1000 человек.

"Это не сравнить с тем, что произошло в городе": директор Кременя – об обстреле стадиона и беде в Кременчуге

"Те, кто отдал приказ, как и те, кто его выполняли – перед Богом все будут отвечать одинаково. Жизнь не такая длинная, как кажется", – написал Эсеола в Instagram.

По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших, еще несколько десятков человек имеют травмы разной тяжести.

Россия напала на Украину: реакция футболистов на ужас в Кременчуге, Йовичевич приблизился к Шахтеру (LIVE)