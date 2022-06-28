"Перед Богом все будут отвечать одинаково": украинский форвард обратился к россиянам, обстрелявшим Кременчуг
08:29 - Читати українською
Вчерашний ужас Кременчуга всколыхнул многих представителей отечественного футбола.
Нападающий Адеринсола Эсеола также отреагировал на обстрел россиянами торгового центра, где находились около 1000 человек.
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"Те, кто отдал приказ, как и те, кто его выполняли – перед Богом все будут отвечать одинаково. Жизнь не такая длинная, как кажется", – написал Эсеола в Instagram.
По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших, еще несколько десятков человек имеют травмы разной тяжести.
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