Заря после прощания с Виктором Скрипником сделала ставку на иностранного специалиста.

Луганчане на своем официальном сайте объявили о назначении Патрика ван Леувена. Договор рассчитан на 3 года.

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Нидерландец хорошо знаком с Украиной, поскольку работал в структуре Шахтера с 2006 по 2013 годы, в частности руководителем академии. К тренерскому ремеслу ван Леувен вернулся в конце сезона 2019/20, когда временно возглавил Маккаби Тель-Авив. Успел завоевать Суперкубок Израиля, а в следующей кампании финишировал вторым в чемпионате и добыл Кубок. Сотрудничество завершилось в октябре прошлого года.

Напомним, Заря прошлый сезон завершила на четвертой строчке УПЛ и завоевала право играть в квалификации Лиги конференций.

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