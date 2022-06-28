Полузащитник Крыльев Советов Дмитрий Иванисеня, похоже, не собирается покидать российский чемпионат после начала полномасштабной войны против Украины.

Иванисеня попал в стартовый состав Крыльев Советов на товарищеский поединок против Рубина.

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Отметим, что это первый выход на поле для хавбека с 24 февраля – в день, когда рашисты напали на Украину. Ранее его экс-одноклубник Артем Громов сообщал, что Дмитрий не может оттуда вырваться, поскольку клуб отказывается разрывать контракт, выставляя огромные счета за это.

Напомним, Иванисеня летом 2021 года стал игроком Крыльев Советов и остался в российском первенстве после начала полномасштабной войны Украины с россиянами. ФИФА и УЕФА официально разрешили игрокам расторгать контракты с российскими клубами.

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