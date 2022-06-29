"Мне очень хочется понять, что в голове у Дмитрия Иванисени, который спокойно играет в стране-агрессоре, в команде Крылья Советов.

Иванисеня впервые сыграл за российский клуб после начала войны в Украине

Вот реально интересно. Как он и другие украинцы, продолжающие там играть смотрят на то, как Россия бомбит их родину", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне Иванисеня впервые с 24 февраля сыграл за свою команду в товарищеском матче против Рубина.

К слову, Иванисеня летом 2021 года стал игроком Крыльев Советов и остался в российском первенстве после начала полномасштабной войны Украины с россиянами. ФИФА и УЕФА официально разрешили игрокам расторгать контракты с российскими клубами.

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