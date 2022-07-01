Ковалевский клуб объявил о подписании контрактов с несколькими известными игроками.

Сергей Болбат, Владислав Емец, Кирилл Попов, Алексей Зозуля и Роман Гончаренко поставили подписи на контрактах с ковалевцами 1 июля, сообщает официальный сайт Колоса.

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Сергей Болбат, в прошлом сезоне выступавший за Десну, перешел на правах свободного агента и подписал полноценный контракт (срок не указан). Соглашение 29-летнего экс-игрока сборной Украины с Шахтером истекло.

Защитник Владислав Емец тоже перешел свободным агентом из Зари. Детали контракта неизвестны. В свое время он уже выступал за Колос. Пришедший из Вереса защитник Роман Гончаренко также достался клубу бесплатно.

Нападающий Кирилл Попов принадлежит Динамо и выступал за команду U-19. Арендованный Колосом на 1 год.

Алексей Зозуля вернулся из аренды в ПФК Львов. При этом 30-летний крайний защитник продлил контракт с Колосом.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ 2021/22 Колос под руководством Ярослава Вишняка финишировал на 8-й позиции турнирной таблицы.

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