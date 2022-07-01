Криворожская команда будет стартовать в УПЛ в существенно обновленном составе.

Сразу 12 игроков, выступавших за Кривбасс в прошлом сезоне, по разным причинам покинули команду. Это, в частности, защитники Денис Балан, Владимир Заименко и Драган Ловрич, полузащитники Александр Горват, Алексей Збунь, Кристиан Илич, Назар Малиновский, Евгений Николашин, Александр Пятов, Клим Приходько, Артем Щедрый и Игорь Яровой, сообщает Footboom.

Кривбасс объявил о подписании сразу трех новичков

Правда, не исключено, что Николашин еще вернется в Кривой Рог. Это произойдет, если Кривбасс и венгерская Кишварда придут к согласию касательно аренды или полноценного перехода украинского футболиста.

Напомним, по итогам сезона 2021/22, который был завершен досрочно, Кривбасс получил путевку в УПЛ. Недавно команду возглавил Юрий Вернидуб, который совмещает тренерскую работу и военную службу в ВСУ. После назначения нового тренера клуб уже подписал 4-х новичков.

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