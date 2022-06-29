После последнего поединка за Аль-Фатех одноклубники подходили к украинцу, обнимали и жали руки, поскольку вратарь завершает выступления на Ближнем Востоке. На видео можно заметить, как Максим умилялся от такого теплого прощания.

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"Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю тебя и всегда буду скучать!" – написал Коваль в Instagram.

В целом, Максим выступал за Аль-Фатех с 2019 года, провел за команду 110 поединков, в которых пропустил 173 мяча.

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