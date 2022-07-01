УПЛ частично состоится за границей, – журналист
Журналист Игорь Бурбас сообщил об одной из особенностей предстоящего сезона Украинской Премьер-лиги.
Участники еврокубков от Украины получили разрешение на проведение матчей между собой за рубежом на период выступлений в еврокубках, утверждает Бурбас в своем Telegram-канале.
Опасность ракетного удара: в УПЛ разработали алгоритм действий в момент воздушной тревоги
Календарь соревнований будет учитывать этот фактор. В еврокубках от Украины выступят Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла.
Напомним, базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России.
Россия напала на Украину: революция Вернидуба, Динамо и Шахтер теряют игроков, Луческу стыдно (LIVE)