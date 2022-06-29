Игроки молодежки "сине-желтых" приобрели 5 раций для ВСУ, которые лично передал Георгий Судаков 98 батальону "Днепр-Азов", сообщает официальный сайт УАФ.

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"Мы с командой решили поддержать наших воинов, которые прямо сейчас находятся на передовой. Договорились между собой и закупили рации. Помогаем защитникам Украины, чем можем. Идея эта возникла не у кого-то одного — мы дошли до нее всем коллективом".

Что касается раций, то помогли наши администраторы, которые узнали, что сейчас очень нужно нашим воинам. Закупили их сколько смогли, и я лично верю, что они пригодятся на фронте", – отметил Судаков в комментарии пресс-службе ассоциации.

К слову, это не первый случай, когда Георгий помогал стране после начала войны в Украине – хавбек Шахтера помогал обустраивать центр для переселенцев и разгружал гуманитарку для ВСУ.

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