Шахтер может заменить униженную Барселону, сыграв благотворительный матч с Ромой
Донецкий клуб, возможно, займет вакантное место в списке товарищеских матчей Ромы перед сезоном-2022/23.
Рома отказалась от матча за Кубок Гампера против Барселоны. Каталонцы изучают варианты подать судебный иск, а Рома ищет нового соперника. Заменить Барсу может донецкий Шахтер, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Il Messaggero.
Шахтер встретится с представителем Эредивизи в матче в поддержку Украины
Римляне отказались от спарринга с Барселоной из-за желания сократить переезды. Команда Жозе Моуринью за первый месяц сезона будет вынуждена сыграть 4 выездных матча, поэтому путешествие на Камп Ноу добавит хлопот.
А вот с Шахтером Рома планирует сыграть на родном Стадио Олимпико, или же поблизости во Фрозиноне. Встреча с "горняками" позволит приобщиться к благотворительности и выразить солидарность с Украиной, ведь украинцы защищают Европу от рашистов.
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