Рома отказалась от матча за Кубок Гампера против Барселоны. Каталонцы изучают варианты подать судебный иск, а Рома ищет нового соперника. Заменить Барсу может донецкий Шахтер, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Il Messaggero.

Шахтер встретится с представителем Эредивизи в матче в поддержку Украины

Римляне отказались от спарринга с Барселоной из-за желания сократить переезды. Команда Жозе Моуринью за первый месяц сезона будет вынуждена сыграть 4 выездных матча, поэтому путешествие на Камп Ноу добавит хлопот.

А вот с Шахтером Рома планирует сыграть на родном Стадио Олимпико, или же поблизости во Фрозиноне. Встреча с "горняками" позволит приобщиться к благотворительности и выразить солидарность с Украиной, ведь украинцы защищают Европу от рашистов.

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