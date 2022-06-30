Немецкий специалист Йозеф Цинбауэр принял решение поработать на России в разгар войны против Украины.

После российского полномасштабного вторжения в Украину Маркус Гисдоль открыто высказался против и ушел из поста главного тренера Локомотива. На месяц и.о. наставника стал Дмитрий Лоськов, а затем – Заур Хапов.

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Сейчас же столичный оккупантский клуб возглавил Йозеф Цинбауэр. Детали контракта 52-летнего специалиста не разглашаются. С ним в штабе будет работать еще один немец – Марвин Комппер, который пока не имеет соответствующей лицензии для назначения главным тренером.

"Как мы и планировали, Локомотив усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разнопланированных чемпионатах", – прокомментировал назначение спортивный директор Локомотива Томас Цорн.

Ранее Йозеф Цинбауэр тренировал молодежку Карлсруэ, главные команды немецкого Гамбурга, швейцарского Санкт-Галлена и южноафриканского Орландо Пайретс, с которым выиграл Кубок восьми (сражаются лучшие 8 представителей лиги).

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