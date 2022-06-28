Хорватский специалист вел переговоры о продлении контракта с днепрянами, хотя уже имел на руках предложение "горняков", утверждает Tribuna.

Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера, – источник

Йовичевич якобы согласился остаться в нынешней команде еще на год, активировав пункт в контракте. Более того, 48-летний специалист успел забраковать несколько новичков, предложенных руководством СК Днепр-1. Впрочем, когда стало публично известно о переходе в Шахтер, Йовичевич и его тренерский штаб перестали отвечать на звонки из днепровского клуба. Уже через неделю команда должна была начать тренировочные сборы.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третьей и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Шахтер будет выступать в группе Лиги чемпионов.

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