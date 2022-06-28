Йовичевич перестал отвечать на звонки СК Днепр-1, когда стало известно о переходе в Шахтер, – СМИ
Игор Йовичевич быстро оборвал связи с СК Днепр-1, когда появилась возможность пойти на повышение.
Хорватский специалист вел переговоры о продлении контракта с днепрянами, хотя уже имел на руках предложение "горняков", утверждает Tribuna.
Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера, – источник
Йовичевич якобы согласился остаться в нынешней команде еще на год, активировав пункт в контракте. Более того, 48-летний специалист успел забраковать несколько новичков, предложенных руководством СК Днепр-1. Впрочем, когда стало публично известно о переходе в Шахтер, Йовичевич и его тренерский штаб перестали отвечать на звонки из днепровского клуба. Уже через неделю команда должна была начать тренировочные сборы.
Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третьей и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Шахтер будет выступать в группе Лиги чемпионов.
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