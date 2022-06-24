Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для актуальной информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 37-я новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Шахтер ставит претензии ФИФА, Динамо сыграет с топ-соперником, готовясь к ЛЧ

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