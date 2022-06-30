Донецкий клуб будет набирать кондиции перед стартом УПЛ за границей.

Шахтер проведет тренировочный сбор в Нидерландах, сообщает Svcwo.nl.

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С 14 по 30 июля "горняки" будут трудится в городах Влардинген и Схидам, расположенных на юго-западе страны, население которых составляет 70 и 80 тысяч человек соответственно.

Во Влардингене дончане получат в распоряжение тренировочную базу любительского клуба CWO, а в Схидаме будут снимать отель сети Van der Valk. Предварительно планируется спарринг с представителем седьмого дивизиона Нидерландов.

Организаторы сборов принимающей стороны рассчитывают, что приезд выступающей в Лиге чемпионов команды повысит интерес к футболу в регионе, а также привлечет внимание украинских беженцев в Европе, которые прибудут посмотреть за подготовкой донецкой команды.

Напомним, последний раз Шахтер готовился в Нидерландах в 2016 году – по инициативе Паулу Фонсеки. В основном, "горняки" любят межсезонную подготовку проводить в Австрии и Германии.

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