"Бело-синие" продолжают подготовку на сборах в Швейцарии и ждут немалое усиление состава.

Динамо продолжает подготовку к новому сезону в рамках тренировочного сбора, сообщает официальный сайт клуба.

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Вскоре в расположение команды должны вернуться игроки, выступавшие в составе сборной Украины в июньских матчах – им после этого предоставили отдых.

Также в Динамо должны вернуться Беньямин Вербич и Томаш Кендзёра, которые провели остаток сезона 2021/22 в Польше, Легии и Лехе соответственно.

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