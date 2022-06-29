Динамо официально определилось с будущим Вербича и Кендзёры в клубе и ожидает приезда сборников
09:07 - Читати українською
"Бело-синие" продолжают подготовку на сборах в Швейцарии и ждут немалое усиление состава.
Динамо продолжает подготовку к новому сезону в рамках тренировочного сбора, сообщает официальный сайт клуба.
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Вскоре в расположение команды должны вернуться игроки, выступавшие в составе сборной Украины в июньских матчах – им после этого предоставили отдых.
Также в Динамо должны вернуться Беньямин Вербич и Томаш Кендзёра, которые провели остаток сезона 2021/22 в Польше, Легии и Лехе соответственно.
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