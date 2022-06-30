Днепровский клуб уже начал поиски альтернативы Игору Йовичевичу, который готовится к переходу в Шахтер.

2 июля СК Днепр-1 выедет на трехдневные сборы за пределами Украины во главе с Геннадием Щекотилиным, сообщает Fanday.

Йовичевич возглавит Шахтер, несмотря на продление контракта с СК Днепр-1, – СМИ

Уже позже команда узнает имя нового главного тренера. Несмотря на слухи о приходе Ротаня, Михайленко или Максимова, отмечается, что команду возглавит иностранный специалист.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третьей и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Теперь специалист, скорее всего, пойдет на повышение в Шахтер.

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