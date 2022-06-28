"Недавно в СМИ появилась информация о якобы прекращении деятельности профессионального ФК Левый Берег. В свете этой информационной волны хотим вас заверить, что ФК Левый берег был, есть и будет существовать не только как детско-юношеская Академия, а также как очень амбициозный профессиональный футбольный клуб с большими целями и достижениями.

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Большинство игроков и представителей тренерского состава Левого берега приняли личное решение не возвращаться в страну с подготовительного собрания в Турции, оставшись за границей, несмотря на то, что руководством клуба были созданы все логистические условия для возвращения в Украину и дальнейшего сотрудничества. Учитывая это, было принято решение о прекращении взаимоотношений с действующим тренерским штабом и футболистами.

Таким составом команда существовать не могла! С апреля 2022 года клуб возобновил свою работу, сосредоточил все внимание на работе детско-юношеской школы, активно продолжал и продолжает заниматься благотворительностью. Сейчас мы понимаем, что построение главной команды, которая была бы эталоном для воспитанников Академии, требует много времени. Поэтому руководством клуба было принято единственно верное решение о временном приостановлении деятельности профессиональной команды.

Но мы обещаем, что клуб будет готовиться к участию в соревнованиях среди профессионалов в сезоне 2023/24. Для этого в ближайшее время будут подготовлены документы на рассмотрение компетентных футбольных организаций. Тем временем мы ежедневно и активно продолжаем свою работу", – говорится в заявлении Левого берега в Instagram.

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