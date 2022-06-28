ЧМ-2023 среди женщин, квалификация

Украина – Венгрия – 2:0

Голы: Кравец, 27, Овдийчук, 90

На отчетный матч подопечные Луиса Кортеса выходили без турнирных задач, ведь уже упустили шансы выйти из группы. Бывший наставник Барселоны все еще ожидал дебютную победу в официальном матче во главе сборной Украины. Испанец мог похвастаться только триумфом в товарищеском турнире на турецком собрании. Лучшему тренеру в женском футболе 2021 года наконец-то удалось исправить эту ситуацию.

Сегодня Венгрии была нужна исключительно победа. Любой другой результат оставлял эту команду без плей-офф. Первое место, которое выводит сразу на ЧМ-2023, уже гарантировала себе Испания. Привсе при этом стартовые минуты мадьярки провели в глухой защите. Сборная Украины забрала мяч под свой контроль и активно искала путь к воротам соперниц. Выходило, должны признать, не очень. Реальной угрозы создать так и не удалось.

Женская Лига чемпионов-2022/23: Жилстрой-2 узнал соперников в первом раунде

Со временем игра стала ровной и вязкой. Много борьбы в середине поля и одинокие попытки организовать стремительные контрвыпады. У Венгрии моменты преимущественно возникали из-за провалов в обороне украинок. К счастью, с реализацией не складывалось. Настоящим двигателем нашей сборной была Николь Козлова. Именно ее удар из-за пределов штрафной был самым острым моментом первой половины тайма. Мяч пролетел рядом со штангой. В таком темпе команды доиграли до 27-й минуты, когда подопечные Луиса Кортеса заработали угловой. Любовь Шматко подала, а Дарья Кравец метров с 11 метко пробила над головой голкиперки Венгрии. 1:0.

К концу первого тайма команды успели обменяться несколькими моментами, но мы отметим наших девушек. В частности, Николь Козлову, создавшую отличный шанс удвоить счет. Венгрии откровенно повезло, что ни удар, ни два подряд добивания не стали результативными. Ну а мы должны благодарить Екатерину Самсон – блестящий сейв совершила голкиперка после удара с близкого расстояния.

После перерыва сборная Украины выглядела еще увереннее. Девушки спокойно контролировали ситуацию, у мадьярок не получалось ничего. Ни одного подхода к нашим воротам. А вот "сине-желтые" снова должны были забивать. Еще одна подача с углового, и снова пробивала Кравец. Голкиперка перевела в перекладину и на кураже справилась еще и с добиванием.

Венгрии так и не удалось поменять ситуацию на поле. Скорее, украинки действовали как команда, которой обязательно нужно забивать еще. В конце концов они это сделали. Надежда Панцулая вышла на замену и едва ли не первым касанием отправила мяч в сетку. Правда, находясь в офсайде. Поляки, которые принимали матч и организовывали трансляцию, и тут нашли возможность поддержать Украину. Редакторы еще 5 минут держали в титре счёт 2:0. Ольга Овдийчук решила доказать, что это не ошибка. Одна из лучших футболисток нашей сборной также появилась на замену и заметно оживила игру в атаке. На последней минуте она отклеилась от защитниц и эффектно закрепила победу сборной Украины.

Таким образом, Луис Кортес впервые выиграл официальный матч во главе "сине-желтых". Теперь у наших девушек 7 набранных очков и очень хорошие шансы на итоговое третье место в группе. Венгрия официально упустила шанс на выход из квартета. Благодаря Украине в плей-офф сыграет Шотландия.

Россия напала на Украину: Криштиану молится за мир, новый тренер Зари, "дерусификация" Челси (LIVE)