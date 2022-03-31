Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже пятнадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



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23:30. "Деньги до команды не дошли, а квартиры на россии у этого х*йла появились", – Рустам Худжамов высмеял очередной словесный понос предателя Рафаилова.

23:10. Ринат Ахметов обещает "выбить" из России все репарации в пользу Украины.

22:40. СК "Днепр-1" отпустил в Нидерланды зимнего новичка, за которого платили серьезные деньги.

22:05. Шахтер определился с трансферной политикой на время полномасштабной войны с Россией. Дончане не будут продавать молодых легионеров.

21:30. Прогремела сенсационная новость. Динамо вроде как полным составом покинет Украину. По информации источника, клуб получил спецразрешение от Министерства спорта.

20:50. Мирча Луческу в разговоре с тем же журналистом признал свою ошибку, когда говорил, что спорт вне политики и российских спортсменов наказывать не стоит.

20:15. Игорь Цыганык спросил Игоря Суркиса о скандальной истории относительно вывоза наличных денег за границу. Президент Динамо ответил, что это ложь.