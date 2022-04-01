– Правда ли, что Динамо получило специальное разрешение от Министерства молодежи и спорта?

– Да, оно действует с 1 апреля, и это не шутка. Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена ​​на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в этих матчах перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ на благотворительные и волонтерские цели.

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– Есть версия, что так вы хотите реализовать несколько своих игроков к закрытию трансферного окна, которое в случае с украинскими футболистами открыто до 7 апреля.

– Думаю, 8 апреля вы мне такие вопросы задавать не будете. Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров (например Вербича и Кендзёру) отпустили только на правах аренды. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и поединка Юношеской лиги УЕФА против Спортинга соответственно. Временно остаться за границей смогут только сборники, если вопросы их подготовки к стыковым матчам будут официально решены на уровне УАФ и государственных ведомств.

– Какие клубы станут соперниками первой команды Динамо?

– Первыми нашу инициативу поддержали Стяуа и Легия. Стартовым, скорее всего, станет матч в Варшаве, который состоится 12 апреля. До этого времени мы будем базироваться в Румынии. Кроме того, Мальдини подписал соответствующее письмо от Милана. Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и Барселона. Эти клубы сейчас ищут окна в своем календаре. Мирча Луческу говорил на эту тему и с Пепом Гвардиолой. Надеемся, что и Ман Сити тоже попытается найти дату для проведения такой игры.

– Если первый матч состоится 12 апреля, то зачем уезжать так рано?

– Игрокам нужно провести полноценный тренировочный процесс, или вы хотите, чтобы мы вышли против грандов, чей сезон в разгаре, и опозорились? В Румынии к первой команде присоединятся Сергей Сидорчук и Артем Беседин, уже работающие там с молодежью. А также тренерский штаб во главе с Луческу.

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– Правда, что вы предлагали Шахтеру сыграть одной командой?

– Да, мы и сейчас с радостью пригласим на сбор и на эти матчи Пятова, Степаненко, Кривцова и других... Нужно показать, что мы едины от Запада до Востока, Киева до Донбасса. Динамо открыто осуждает агрессию, сам я проклинаю тот день, когда на нашу землю ступила нога русских оккупантов. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы сохранить наши клубы, наш чемпионат, наш футбол, – заявил Суркис в комментарии ТаТоТаке .

Отметим, официальной целью выезда Динамо за границу является "международная миссия, заключающаяся в серии товарищеских матчей против ряда топ-клубов Европы, целью которых является информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для пострадавших земляков". Поединки с грандами состоятся в течение апреля-июня и будут сыграны под лозунгами "Матч за мир! Остановим войну!".