В соседней стране продолжают пробивать дно. По-другому то, что произошло во время поединка Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг (1:4), сложно назвать.

Уже на 13-й минуте трансляция матча была прекращена. Соответственно, российские телезрители недолго имели возможность наслаждаться качественным футболом.

РБ Лейпциг на выезде неожиданно разгромил Борусию Д и, закрутив интригу, оказал серьезную услугу Баварии

"К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независимым от нас причинам. Принято считать, что футбол – вне политики, но в немецкой Бундеслиге, увы, не всегда соблюдается это правило. Прошу прощения, мы прерываем трансляцию", – заявил комментатор поединка, который показывали на российском Матч ТВ. Трансляцию, к слову, больше не возобновили.

Дело в том, что в кадры регулярно попадали рекламные надписи "Stop War" и "Stand with Ukraine". Очевидно, что в России привычную для всех поддержку мирных людей считают политической акцией.

Россия напала на Украину: Динамо возвращается и теряет звезд, Ракицкий хочет в сборную Украины (LIVE)