"Мы обязательно сыграем против этой команды, но не 6 апреля. Для нас каждый матч – это вопрос серьезных организационных усилий, чтобы привлечь к поединку больше внимания.

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Мы сделаем все возможное, чтобы каждый поединок Динамо на протяжении этого европейского турне стал событием, позволяющим широко информировать о происходящем в Украине и организовать сбор средств для пострадавших от войны украинцев", – цитирует Суркиса Sportarena.

Добавим, что один спарринг Динамо уже подтвердило – 12 апреля команда Луческу встретится с варшавской Легией.

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