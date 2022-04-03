Ультрас Днепра играют в футбол во время перерыва на службе: видео дня
06:00 - Читати українською
Футбол был, есть и будет фактором объединения в непростые времена. Война с российскими террористами – не исключение.
Украина продолжает стоять благодаря мужественным действиям наших защитников, в том числе и территориальной обороны, к которой с первых дней полномасштабной войны присоединилось немало желающих.
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В частности, участие в защите Днепра принимают ультрас бывшего одноименного клуба города. В свободное от службы время они даже успели поиграть в футбол.
Следует заметить, что видео, опубликованное в Twitter, быстро стало популярным в соцсети.
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