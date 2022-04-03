Футбол был, есть и будет фактором объединения в непростые времена. Война с российскими террористами – не исключение.

Украина продолжает стоять благодаря мужественным действиям наших защитников, в том числе и территориальной обороны, к которой с первых дней полномасштабной войны присоединилось немало желающих.

Известный ультрас Днепра погиб в боях под Киевом

В частности, участие в защите Днепра принимают ультрас бывшего одноименного клуба города. В свободное от службы время они даже успели поиграть в футбол.

Олдскульные днепровские ультрас играют в футбол в перерывах между сменами территориальной обороны pic.twitter.com/sDPRTDFTXl — Зоря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 2 апреля 2022 г.

Следует заметить, что видео, опубликованное в Twitter, быстро стало популярным в соцсети.