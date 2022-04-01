Военные действия в Мариуполе, который героически держится под нашествием путинской орды, затронули и бывшего бомбардира Шахтера. Его жилье, по сути, разрушено.

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"Вот что осталось от дома, в котором я жил. Это просто пизд*ц", – написал Матвеев в Instagram, прикрепив видео. Заметно, что от дома осталось одно название, а во время съемки слышны выстрелы – бои в городе продолжаются.

Напомним, Олег Матвеев родился в России. Выступал за Шахтер с 1992-го по 1995-й и с 1996-го по 2000 год. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины 1996/97 (21 гол), несколько раз завоевал серебряные медали первенства, а также выиграл Кубок Украины.

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