"Великолепный турнир по футгольфу среди футболистов. Наконец-то я занял первое место! Организаторы "Life after football" уделили столько внимания войне в Украине. Большое спасибо.

Снейдер сыграл в благотворительном матче для поддержки украинцев

Во время моего выступления я решил, что эти часы (швейцарской компании Omega – прим. Футбол 24) выставлю на аукцион, и все деньги пойдут на помощь детям Украины. Слава Украине", – написал Левченко в Instagram.

Напомним, бывший хавбек сборной Украины давно проживает в Нидерландах, а с начала войны активно освещает преступные действия России и проблемы нашего народа.

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