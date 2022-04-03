"Нам удалось вывезти в Румынию одиннадцать игроков киевского Динамо. Это ядро ​​национальной сборной. Они получили разрешение от правительства, поскольку из-за особой ситуации они были освобождены от военных обязанностей.

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Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Позволить Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет для участия на чемпионате мира, может быть очень важным для нации.

Стяуа прилагает огромные усилия. Она предоставила место для тренировок и помогла с размещением. Но для сборной нужно гораздо больше. Нам нужно найти ресурсы, чтобы поддержать расходы на эти месяцы и нам нужно разработать программу матчей, потому что мы не можем ожидать, что сборная Украины будет играть в июне, не сыграв несколько подготовительных матчей.

В Европе это будет непросто, потому что лиги и кубки находятся на завершающих этапах. Было бы здорово, если бы Украине удалось сыграть хотя бы один матч в Италии, стране, занимающей особое место в моем сердце. В ближайшие дни я попробую лично поговорить с некоторыми тренерами, чтобы попытаться что-нибудь организовать", – цитирует Луческу Il Napolista.

Напомним, в случае выигрыша европейской квалификации у Шотландии и Уэльса сборная Украины сыграет на ЧМ-2022 в квартете с командами Англии, США и Ирана.

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