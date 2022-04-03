В Бучанском районе Киевской области нашли мертвым Виктора Юрченко, убитого российскими террористами. Погибшему было 58 лет, он проживал в Бородянке. Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

Юрченко считается спортивной легендой Киевщины. Выступал за команду Машиностроитель. Эта команда из Бородянки в свое время была грандом Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди аматоров. На тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.

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Виктор Аркадьевич становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК Олимпийский (тогда еще Республиканский), является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.

После окончания игровой карьеры стал тренером, работал с юношами в родной Бородянке и Песковке. Его воспитанники неоднократно становились победителями различных соревнований. Также работал и со взрослыми любительскими командами.

Сыновья погибшего – Дмитрий и Михаил – также стали футболистами.

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