Перед матчем Ювентуса и Интера стадион замер от эмоциональной акции.

Футболисты обеих команд собрались в центре поля, а перед ними выступили местная певица Гайя и солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко.

"Моя жена из Украины, а в жилах сына течет украинская кровь": Щенсны – о преступлении Путина и отказе играть с Россией

Девушки исполнили культовую пацифистскую песню Джона Леннона под названием Imagine. Игроки были ошеломлены акцией, а на лице кипера Ювентуса Войцеха Щенсны даже проступили слезы. После завершения песни туринский стадион разразился овациями.

Напомним, Украина уже больше месяца защищается от подлого наступления России, а цивилизованный мир сплотился вокруг нашего свободолюбивого народа и его героев.

Россия напала на Украину: экс-звезда УПЛ уже феерит во Франции, Шахтер готовит серию благотворительных матчей (LIVE)