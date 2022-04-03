"Наш тренер по физической подготовке Константин Владленович Голуб наконец-то вырвался из российского плена и теперь находится в безопасности.

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Он провел в подвале частного дома под Киевом 37 суток и ежедневно находился на грани жизни и смерти. О российских мародёрах с автоматами, о 13 отверстиях в его доме от снарядов, об убийствах орками домашних животных и многих других реалиях этой ужасной войны он впоследствии расскажет сам", – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, украинцы уже 39-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство. Накануне ВСУ полностью освободили Киевскую область.

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