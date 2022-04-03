"Для меня не было какой-то неожиданностью то, что Вернидуб вступил в терроборону. Знаю Николаевича, он всегда за свою землю, за свою страну порвет всех. Если нужно будет взять оружие в руки, я готов.

Вернидуб воюет в горячей точке на юге Украины, сыновья тренера пошли в терроборону

В первые дни у меня было очень сильное желание. Но понимаю, что без опыта я там многое не помогу, и отсюда я могу сделать гораздо больше. Но если нужно, я бы пошел", – рассказал Харатин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Вернидуб еще 28 февраля принял решение вступить в Вооруженные силы Украины и прошел соответствующую подготовку. Журналист Михаил Спиваковский сообщал, что Юрий Николаевич находится в одной из горячих точек на южном направлении военных действий.

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